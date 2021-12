Kleintransporter kommt zwischen Eisleben und Siersleben von der Straße ab

Siersleben/MZ - In der Abfahrt von der B 180 zwischen Eisleben und Siersleben ist ein Kleintransporter am Dienstag von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug kollidierte zunächst mit einem Verkehrszeichen, fuhr rund 20 Meter über die Leitplanke und landete abschließend im Straßengraben, schildert die Polizei den Vorgang. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt, am Fahrzeug entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.