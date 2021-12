Kinder gerettet: Feuerwehr bei Wohnungsbrand in Klostermansfeld im Einsatz

Klostermansfeld/MZ - Ohne Verletzte ist ein Brand am Montagmittag in einem Mehrfamilienhaus in Klostermansfeld geblieben. Wie die Polizei mitteilt, war ein gemeinschaftlich genutzter Raum aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehren aus Klostermansfeld, Ahlsdorf, Helbra und Siersleben waren mit acht Fahrzeugen und 37 Kameraden im Einsatz, konnten ein Ausbreiten der Flammen verhindern und das Feuer löschen. Drei Kinder konnten aus einer Wohnung gerettet werden. Der Raum brannte völlig aus, die Schadenshöhe ist noch unklar.