Keine Spur von Stillstand nach Wahlniederlage in Helbra

Welche Aufgaben Bürgermeister Alfred Böttge bis zur Amtsübergabe an Gerd Wyszkowski noch erledigen will.

In der Gemeinde Helbra haben die Wähler für einen neuen Bürgermeister gestimmt.

Helbra/MZ - Ein Generationswechsel vollzieht sich Anfang Juli in der Gemeinde Helbra: Der bisherige Bürgermeister Alfred Böttge, der 28 Jahre das Ehrenamt innehatte, übergibt die Geschäfte an Gerd Wyszkowski (CDU). Der 43-Jährige hatte die Wahl am vergangenen Sonntag gewonnen. Er erhielt 63,8 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 38,1 Prozent.