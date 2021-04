Keine Schnapsidee: Wiederstedt will weg - Raus aus der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein

Wiederstedt will weg: Raus aus der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein und rein in die Nachbarkommune Hettstedt. Das hat der Ortschaftsrat nun einstimmig beschlossen und damit für jede Menge Verwunderung in der Arnsteiner Verwaltung gesorgt. „Ich habe es nur aus dem Protokoll der Ortschaftsratssitzung erfahren. Aber eine Begründung fehlt mir. Wir werden uns in nächster Zeit damit beschäftigen müssen“, sagte Gemeindebürgermeister Frank Sehnert (parteilos) in der Stadtratssitzung dazu.



Mehr nicht. Nicht von ihm, nicht von den anwesenden Mitgliedern des Wiederstedter Rats, nicht von einem anderen Stadtrat. Erst nach der Sitzung äußerten sich die beteiligten Parteien auf Nachfrage der MZ.

Ortsbürgermeisterin Margret Hebecker begründet die Entscheidung

Schon immer habe man sich mehr Hettstedt als Arnstein zugehörig gefühlt, erklärt Ortsbürgermeisterin Margret Hebecker (GFA). „Im Vorfeld der Gebietsreform gab es bereits zwei Bürgerbegehren, dass wir nach Hettstedt wollen“, sagt sie. Die Bitten wurden nicht erhört, und Wiederstedt 2010 im Zuge der Reform ein Ortsteil der Stadt Arnstein.

Nun fürchte man, bei einer neuen Gebietsreform erneut in eine kommunale Familie zu rutschen, in die man eigentlich nicht wolle, meint Stadtrat und Ortschaftsratsmitglied Harald Detto (GFA) und verweist damit auf die Stadt Aschersleben, die an Arnstein angrenzt. „Wir sind aber dicht an Hettstedt dran“, sagt er. Dass ein Wechsel irgendwann kommen werde, da ist sich Detto sicher. Aufgrund der sinkenden Einwohnerzahlen in den kleinen Gemeinden sehe er in Zukunft deren Bestand nicht gesichert.



Frank Sehnert sieht den Weggang von Wiederstedt nicht kommen

Dass es überhaupt soweit kommt, sieht Frank Sehnert aber nicht. Er mache sich derzeit noch keine Gedanken, was die Nachricht aus Wiederstedt für die Gemeinde bedeuten kann, sagt er gegenüber der MZ. „Das ist unmöglich, was sie wollen und wird nicht passieren. Die wollen doch nur Aufmerksamkeit.“ Zu viel hänge an einer solchen Entscheidung - zum Beispiel der Schulstandort in Sandersleben, den auch Wiederstedter Kinder besuchen, führt er an.

Eine Schnapsidee sei es aber keineswegs, versichert die Ortsbürgermeisterin. „Das ist uns ganz ernst damit.“ Gerade dieses „nicht ernst genommen werden“ sei ein weiterer Grund für die Entscheidung zum Austritt gewesen. Erst vor wenigen Wochen prüfte der Wiederstedter Rat nämlich seine Auflösung, nachdem schon das Gremium aus dem Arnsteiner Ortsteil Ulzigerode geschlossen zurückgetreten war. Fehlende Transparenz, schlechte Kommunikation und kein Mitspracherecht waren die Gründe. Eine Reaktion habe es seitens der Verwaltung darauf aber nicht gegeben, so Hebecker. Was den Wunsch zum Wechsel nach Hettstedt nur bestärkte.

Land und Landkreis bereits in Kenntnis gesetzt

Eine genaue Begründung für das Vorhaben wolle man nun schriftlich aufsetzen. „Wir werden das ausformulieren, um die Bürger, den Bürgermeister, den Landkreis und das Land ordnungsgemäß zu informieren“, sagt Hebecker. Wobei Land und Landkreis bereits in Kenntnis gesetzt wurden. Denn Hettstedts Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) habe man ebenfalls in die Pläne eingeweiht. „Ich habe daraufhin beim Innenministerium angefragt, ob das möglich ist.“



In Magdeburg habe man die Nachricht „mit Interesse aufgenommen“, zitiert Fuhlert die Antwort. In der kommenden Woche habe er ein Termin beim Ministerium, um über das Ob und Wie zu reden. Den Wiederstädter Plänen stehe man in Hettstedt prinzipiell aber offen gegenüber. Denn für die Kupferstadt könnte ein Zuwachs der Einwohnerzahl eine Verbesserung des Status und damit mehr finanzielle Ausstattung bedeuten, erklärt Fuhlert. (mz)