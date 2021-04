Sangerhausen - Kegeln: VfB Sangerhausen tritt gegen SG Wählitz an

Die Mannschaft vom VfB Sangerhausen ist in der Kegel-Verbandsliga Sachsen-Anhalt der Frauen in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Bei der SG Wählitz gelang dem Team aus der Kreisstadt am Sonntagvormittag ein ungefährdeter Erfolg. Mit 6:2 Mannschaftspunkten behauptete sich der Gast.

Allerdings sah es zunächst nicht nach einem Auswärtserfolg für Sangerhausen aus. Corinna Barthel gab sich Alina Beyer knapp geschlagen, auch Margrit Schöpp und die für sie eingewechselte Sarah Hofmann gaben sich Evelin Stephan geschlagen.

Dann aber startet der VfB eine Aufholjagd. Zunächst machten Carla Keßler-Regel und Claudia Beyer den Rückstand im Mittelpaar wett. Dann sorgten Andrea Predatsch und Kristin Wöstehoff für zwei weitere Zähler. Schließlich kamen noch die Punkte für das Mannschaftsergebnis, hier hatte Sangerhausen 3.238:3.181 die Nase vorn, dazu. Nach dem dritten Spieltag hat der VfB Sangerhausen damit 4:2 Punkte aufzuweisen und findet sich auf Tabellenplatz drei wieder.

Tabellenführer ist die Vertretung aus Gerbstedt, die sich gegen Schafstädt II mit 5:3 Punkten behauptete und nun 6:0 Zähler auf dem Konto hat. Der SSV Wolferode, drittes Team aus dem Landkreis in der Verbandsliga, ist mit 0:6 Punkten Schlusslicht. (mz)