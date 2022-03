Ist die Schulsozialarbeit in MSH noch zu retten? Die Linken laden zum Onlinegespräch

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Gibt es noch Hoffnung für die Schulsozialarbeit im Landkreis Mansfeld-Südharz? Die Landtagsfraktion der Partei Die Linke sagt ja und glaubt an eine „Kurskorrektur in letzter Sekunde“, auch wenn derzeit die Zukunft der Schulsozialarbeit in Sachsen-Anhalt auf der Kippe zu stehen scheint. Mit der Förderrichtlinie, die eine kommunale Eigenbeteiligung von 20 Prozent vorsieht, wären zahlreiche Stellen in Gefahr.

Die Linke möchte mit Schulsozialarbeitern, Lehrern, Eltern, Schülern, Trägern, kommunalen Vertretern und anderen Interessierten aus dem Landkreis ins Gespräch kommen, um über den aktuellen Stand der Schulsozialarbeit in MSH und Möglichkeiten der Mitgestaltung zu diskutieren.

Dazu soll am Donnerstag, 31. März, ab 17 Uhr, ein Online-Talk „Die Zukunft der Schulsozialarbeit in Mansfeld-Südharz“ mit den Landtagsabgeordneten Monika Hohmann und Stefan Gebhardt stattfinden.

›› An der Onlinekonferenz kann man über folgende Zugangsdaten teilnehmen: https://global.gotomeeting.com/join/222940301 oder per Telefon +49 892 0194 301 mit dem Zugangscode: 222-940-301