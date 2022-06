Inzidenz in Mansfeld-Südharz bei über 2.200 - Impfungen von Montag bis Freitag

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Im Landkreis Mansfeld-Südharz finden auch in dieser Woche wieder von Montag bis Freitag Impfungen gegen das Coronavirus statt. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, ist hierfür an jedem Wochentag das Impfzentrum in der Sangerhäuser Mammuthalle geöffnet - Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 9 bis 20 Uhr, am Dienstag und Donnerstag von 9 bis 15 Uhr. Die Impfzentren in Eisleben (Malzscheune) und Hettstedt (Ratskeller) haben ebenfalls am Dienstag und Donnerstag jeweils von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

