Innerhalb einer Woche: 383 neue Corona-Fälle in Mansfeld-Südharz gemeldet

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - In Mansfeld-Südharz sind in den vergangenen sieben Tagen insgesamt 383 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Laut Robert-Koch-Institut kamen am Sonntag zuletzt 38 Infektionen mit dem Virus hinzu. Die Sieben-Tage-Inzidenz für MSH lag am Sonntag bei 286,5 Fällen pro 100.000 Einwohner und damit minimal unter der Inzidenz für Sachsen-Anhalt, die mit 287,3 angegeben wurde.

Auch in der ersten Woche des neuen Jahres bietet der Landkreis wieder an verschiedenen Orten Impfungen an. Termine für die Impfzentren können unter www.mansfeldsuedharz.de/de/impftermine-buchen.html oder der Hotline 03464/535 1969 (Montag bis Donnerstag, 8 Uhr bis 16 Uhr) vereinbart werden. Zudem unterstützt der Helios-Impfbus die Impfkampagne in Mansfeld-Südharz. Für dieses Angebot muss kein Termin im Vorfeld vereinbart werden.

Corona-Schutzimpfungen in Sangerhausen, Hettstedt und Eisleben

Am Montag wird von 9 bis 15 Uhr in der Mammuthalle in Sangerhausen geimpft. Auch in der ehemaligen Malzscheune in Eisleben finden zeitgleich Impfungen statt. Am Dienstag kann von 9 bis 15 Uhr in der Mammuthalle in Sangerhausen geimpft werden, zeitgleich werden an diesem Tag im Ratskeller in Hettstedt Impfungen angeboten.

Am Mittwoch finden von 9 bis 15 Uhr sowohl in der Mammuthalle in Sangerhausen als auch in der ehemaligen Malzscheune in Eisleben Impfungen statt. Darüber hinaus steht der Impfbus der Helios-Kliniken von 14.30 bis 17 Uhr am Rathaus in Stolberg. Hierfür muss kein Termin im Vorfeld vereinbart werden.

Nach dem Feiertag am Donnerstag finden am Freitag von 9 bis 15 Uhr wieder Impfungen in der Mammuthalle in Sangerhausen statt. Am Nachmittag macht dann von 14.15 bis 17 Uhr der Impfbus der Helios-Kliniken Halt an der Stephanushalle in Gerbstedt (Am Rittergut 3, ohne Termin).