In der Rosenarena wird jetzt getestet

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen - - 32 neue Coronafälle hat das Landessozialministerium am Donnerstag für Mansfeld-Südharz gemeldet, 15 gab es am Mittwoch. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts am Donnerstag bei 146,7 und damit weiter unter dem Schwellenwert von 165.

Dieser war bereits in den vergangenen Tagen unterschritten worden. Daher sind seit Mittwoch erste Lockerungen im Bereich der Gemeinschaftseinrichtungen möglich. So durften etwa die Kindertagesstätten im eingeschränkten Regelbetrieb wieder öffnen. Die Kinder müssen aber in festen Gruppen betreut werden.

Präsenzunterricht nach Pfingsferien möglich

Die Schülerinnen und Schüler sind zwar derzeit in den Pfingstferien, gleichwohl gilt die Regelung auch für den Schulbetrieb an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sowie außerschulischen Einrichtungen der Erwachsenenbildung.

Sollte also die Inzidenz nach den Ferien, die am 22. Mai enden, weiterhin unter 165 liegen, so können die Schulen wieder im Wechselunterricht starten und die Abschlussklassen können in Präsenz an der Schule unterrichtet werden.

Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist nur zulässig für Schüler und Lehrkräfte, die zweimal in der Woche mittels eines anerkannten Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet werden. Angemessene Schutz- und Hygienekonzepte müssen umgesetzt und eingehalten werden.

Roßlaer Kita nach zwei Positivtests teilweise geschlossen

In der Roßlaer Kindertagesstätte „Zwergenpalais“ sind unterdessen zwei Kinder positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Gemeindeverwaltung Südharz mitteilt, wird die Einrichtung teilweise geschlossen.

Seit Donnerstag kann man sich nun auch in der Rosenarena am Rosarium der Kreisstadt auf Corona testen lassen. Die kostenlosen Tests werden dort täglich zwischen 9.30 und 15 Uhr durchgeführt. Das teilte das Rosarium auf Instagram mit. Wer sich testen lassen will, sollte seine Krankenkassenkarte nicht vergessen.