Nach dem 0:4-Sieg gegen Darmstadt drehen Hamburger Fußballfans im ICE durch. Am Hauptbahnhof Hannover greift die Polizei durch.

Der Auswärtssieg in Darmstadt sorgte für gute Stimmung bei den HSV-Fans – doch bei manchen mündete die Euphorie in Gewalt.

Hannover - Auf der Rückreise von einem Auswärtsspiel haben Fußballfans des Hamburger SV in einem ICE kurz vor Hannover randaliert. Sie versuchten am Samstagabend mit Gewalt das Bordbistro zu stürmen, wie die Polizei mitteilte. Dabei sollen sie das Zugpersonal körperlich angegangen, massiv bedroht und beleidigt haben. Zur Sicherheit habe sich das Zugpersonal eingeschlossen.

Am Hauptbahnhof Hannover stoppte der Zug – die Polizei sperrte den Bahnsteig ab und stellte die Identitäten der Randalierer fest. Zwei Männer, 22 und 30 Jahre alt, wurden vor Ort vom Zugpersonal identifiziert. Gegen sie wird wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. Gegen neun weitere Männer im Alter zwischen 20 und 35 Jahren wurden Strafanzeigen wegen Beleidigungen eingeleitet. Ihre Reise durften sie anschließend trotzdem fortsetzen.

Die HSV-Anhänger waren in wohl in heftiger Feierlaune: Das Zweitliga-Duell gegen den SV Darmstadt 98 am Samstag gewannen die Hamburger mit 0:4. Der Aufstieg ist nun zum Greifen nah.