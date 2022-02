Impfen geht in Mansfeld-Südharz jetzt auch spontan

Sangerhausen/MZ - Wer jetzt spontan die Entscheidung trifft, sich impfen zu lassen, kann sich entweder - wie gehabt - einen Termin über das Buchungssystem beim Landkreis Mansfeld-Südharz beziehungsweise über die Buchungshotline in einem der Impfzentren in Sangerhausen, Eisleben und Hettstedt holen, oder auch spontan in eines der Impfzentren gehen. Nach Informationen aus dem Landkreis gibt es dafür freie Kapazitäten, allerdings habe jene Personen mit einem Termin im Ablauf den Vorrang.

Wo wird wann gepikst?

In dieser Woche stehen folgende Impftermin zur Verfügung: Montag: Mammuthalle Sangerhausen (9 bis 15 Uhr), Malzscheune Eisleben (9 bis 15 Uhr), Ratskeller Hettstedt (9 bis 15 Uhr); Dienstag: Mammuthalle Sangerhausen (11 bis 18 Uhr), Malzscheune Eisleben (11 bis 18 Uhr), Ratskeller Hettstedt (11 bis 18 Uhr); Mittwoch: Mammuthalle Sangerhausen (9 bis 15 Uhr), Malzscheune Eisleben (9 bis 15 Uhr), Ratskeller Hettstedt (9 bis 15 Uhr), Dorfgemeinschaftshaus (Ratskeller) Oberröblingen - Impfbus (14.30 bis 17 Uhr); Donnerstag: Mammuthalle Sangerhausen (9 bis 15 Uhr), Malzscheune Eisleben (9 bis 15 Uhr), Ratskeller Hettstedt (9 bis 15 Uhr); Freitag: Mammuthalle Sangerhausen (9 bis 20 Uhr), Gerbstedt Stephanushalle - Impfbus (14.45 bis 17 Uhr). Geimpft wird nach Kreisangaben mit Moderna und Johnson & Johnson, den Impfstoff Biontech bekommen Personen unter 30 Jahre. Nach wie vor seien in allen drei Impfzentren Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen möglich.

Der Kreis weiter unter Landesschnitt

Die Zahlen rund um Corona steigen derweil weiter. Der Landkreis Mansfeld-Südharz hatte auch am Wochenende mit 525,1 eine vergleichsweise niedrige Sieben-Tage-Inzidenz, im Land ist sie mehr als doppelt so hoch. Spitzenreiter in Sachsen-Anhalt bei der Sieben-Tage-Inzidenz war am Sonntag der Landkreis Börde mit 1.538,4.

Im Landkreis gibt es zahlreiche Testzentren für Corona-Schnelltests. Alle Standorte, Öffnungszeiten sowie Telefonnummern sind auf der Webseite des Landkreises unter https://www.mansfeldsuedharz.de/de/schnelltests-wo-gibt-es-diese.html veröffentlicht und werden laufend aktualisiert.