Holzhaufen in Quenstedt steht in Flammen

Quenstedt - Aus bislang ungeklärter Ursache ist in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.30 Uhr im Arnsteiner Ortsteil Quenstedt auf einem Grundstück in der Unterstraße ein Holzhaufen in Flammen aufgegangen. Wie Polizeisprecherin Steffi Schwan mitteilt, wurden keine Gebäude oder anderen Gegenstände in Mitleidenschaft gezogen. Bei dem Holzhaufen, der vollständig abbrannte, handelte es sich um Abrissholz, das eine Fläche von etwa 50 Quadratmetern umfasste. Die dicken Rauchschwaden des Feuers waren in der Nacht weit über den Dächern Quenstedts zu sehen.