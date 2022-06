Hoher Respekt für Klitschko: Boxer Timo Hoffmann hilft Geflüchteten aus der Ukraine

Bösenburg/MZ - Das hätte sich Ex-Profiboxer Timo Hoffmann niemals vorstellen können: Sein ehemaliger Kontrahent Vitali Klitschko steht als Bürgermeister von Kiew mitten in einem Krieg. „Ich bewundere seinen Heldenmut und die Standhaftigkeit aller, die sich den russischen Invasionstruppen in den Weg stellen“, bekennt der 47-jährige gebürtige Eisleber, der einst als Amateur für den SV Halle geboxt hat. Ihm tun die Menschen leid, die in diesem „sinnlosen Krieg“ um Leib und Leben fürchten müssen, so der 2,02 Meter große ehemalige Schwergewichtler.

