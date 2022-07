Hohe Corona-Werte in Mansfeld-Südharz - Einschränkungen fallen trotzdem

Sangerhausen/MZ - Obwohl die meisten Corona-Einschränkungen an diesem Wochenende auslaufen, bleibt die letzte Impfstation in der Sangerhäuser Mammuthalle noch geöffnet. Allerdings ab kommender Woche nur noch freitags in der Zeit von 9 bis 15 Uhr in der Mammuthalle in Sangerhausen. Hintergrund, so heißt es aus der Kreisverwaltung, sei die stark zurückgegangene Nachfrage. In der Mammuthalle werde so lange geimpft, so lange, wie das Land seine Finanzierung sichere und Impfwillige kommen. „Andernfalls wird es schließen und die Arztpraxen die Impfungen übernehmen“, so eine Kreissprecherin.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<