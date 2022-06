Heftige Diskussion im Kreis-Sozialausschuss von MSH über den Ärztemangel und seine Folgen

Im Kreis-Sozialausschuss wird heftig über die Unterversorgung in MSH diskutiert. Die Kassenärztliche Vereinigung sieht die Probleme in der Ausbildung.

Dort ist beziehungsweise war die Welt in Ordnung: Bei ZDF-Landarzt Jan Bergmann alias Wayne Carpendale, der in Deekelsen praktizierte, war Ärztemangel kein Thema. Eine solche Versorgungsidylle wünschen sich die Patienten hierzulande auch.

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Als es um den Ärztemangel in Mansfeld-Südharz geht, ergreift Karina Kaiser entschlossen das Wort. „Sie lassen uns hier unten allein“, sagt die Vorsitzende des Kreisseniorenrats in Richtung der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA). Die Vereinigung trage die Verantwortung, dass es vor Ort genügend Ärzte gebe - und das sei in Mansfeld-Südharz oft nicht der Fall. „Viele Menschen kommen nicht an medizinische Versorgung“, so Kaiser.