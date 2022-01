Grafikdesigner Martin Karmann zeigt Stolberg im Postkartenformat

Der neue Stolberg-Kalender von Martin Karmann ist unter anderem in der Tourist-Information der Stadt erhältlich.

Stolberg/MZ - Für viele Stolberg-Touristen dürfte es ein hübsches Mitbringsel oder aber eine besondere Erinnerung an ihren Besuch im Südharz sein: Der Berliner Grafikdesigner Martin Karmann hat erneut einen Kalender herausgebracht, der seinen künstlerischen Blick auf das alte Fachwerkstädtchen widerspiegelt. Karmann hat seit ein paar Jahren sein zweites Zuhause in Stolberg (Mansfeld-Südharz) gefunden und kommt regelmäßig mit seiner Familie her - zum Malen und Zeichnen ebenso wie zum Wandern.

Stolberger Gebäude im Postkartenformat

Im Postkartenformat finden sich in seinem neuen Kalender Zeichnungen von markanten Stolberger Gebäuden wie dem Rathaus oder der Martinikirche, von Betrieben und Geschäften, Hotels und Restaurants. Auch der Saigerturm, die Hospital- oder die Marienkapelle, das Rittertor und der Klingelbrunnen gehören dazu.

Eine Doppelseite im Kalender zeigt den Stolberger Markt mit seinen markanten Bauten und den abzweigenden Straßen und Gassen. (Foto: Maik Schumann)

Stadt- und Schlossführerin Elke Franke, der Feuerwehr, dem Harzklub, Gewerbeverein und Anderswelt-Theater sind ebenfalls Kalenderseiten gewidmet. Und auf einer Doppelseite findet sich sogar ein Stadtplan mit den Standorten bedeutsamer Bauten - alles hübsch beschriftet.

Übersicht über Feste und Veranstaltungen im Kalender

Den nötigen Service liefert der Kalender gleich mit: die Adressen und Telefonnummern vom Museum „Alte Münze“, den Einzelhandelsgeschäften, der Apotheke, den Handwerksbetrieben, von Hotels, Cafés und Gaststätten, vom Theater, den Eventveranstaltern und Vereinen.

Außerdem enthält der Kalender eine Übersicht der Feste und Veranstaltungen, die in diesem Jahr in Stolberg vorgesehen sind - sofern nicht wieder Corona einen Strich durch die Rechnung macht