Zwei Kandidaten wollen Bürgermeister in Benndorf werden

Matthias Jentsch und Christian Rothe stellen sich zur Wahl am 6. Februar. Welche Pläne sie in der Gemeinde verfolgen.

Benndorf/MZ - Zwei Bewerber - Matthias Jentsch (Jahrgang 1973) und Christian Rothe (Jahrgang 1977) - möchten die Nachfolge von Bürgermeister Mario Zanirato (parteilos) in Benndorf antreten. Sie kandidieren zur Wahl am 6. Februar für das Ehrenamt, das neu zu besetzen ist: Zaniratos reguläre Amtszeit endet am 31. März. Aus Altersgründen tritt er nicht mehr an.