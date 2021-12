Glatteisregen sorgt in Mansfeld-Südharz für Probleme besonders für die Fußgänger

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Der Glatteisregen hat am Montag auch den Landkreis Mansfeld-Südharz voll erwischt. In Sangerhausen waren vor allem die Gehwege frühmorgens spiegelglatt und Laternenparker fanden ihre Autos mit einem betonharten Eispanzer überfroren vor, der sich nur schwer beseitigen ließ.

Schwierige Situation für die Fußgänger

Während die Straßen meist griffig blieben, weil die Fahrbahnen schon in den winterlichen Tagen zuvor gesalzen und gelaugt worden waren, wurde es für Fußgänger schwierig. Wo sie nicht auf die Fahrbahn oder einen Grasstreifen ausweichen konnten, mussten sie sich in Zeitlupe vorwärts tasten, um nicht zu stürzen.

In Sangerhausen war der städtische Bauhof mit seinen Streufahrzeugen vom frühen Morgen an auch in den Nebenstraßen unterwegs. Mit steigenden Temperaturen entspannte sich die Situation dann bis zum Mittag.

Steigende Temperaturen entspannen die Situation bis zum Mittag

In Eisleben waren die Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes mit den Streufahrzeugen ab 4 Uhr im Einsatz, wie Burkhard Schulze, stellvertretender Betriebsleiter, der MZ sagte. Auch die Handstreudienste seien unterwegs gewesen. Besonders glatt sei es auf gepflasterten Straßen und Wegen gewesen, wo das Salz nicht liegenbleibe. „Auf Asphalt ist es besser“, so Schulze. Insgesamt sei die Situation aber nicht so extrem gewesen wie in der vergangenen Woche, als der Frost nach dem Regen abrupt angezogen habe.

„Wir haben es im Griff“, so Schulze am Montagvormittag. Auch in Hettstedt gab es vor allem auf dem gefrorenen Betonpflaster Probleme, so Bauhofleiter Sven Becker, der insbesondere den Hadeborn nannte. „Da war es selbst mit unserer Technik schwierig.“ Die Mitarbeiter des Bauhofes seien seit 6 Uhr auf den Haupt- und Nebenstraßen im Einsatz gewesen. Mit den steigenden Temperaturen entspannte sich die Situation dann bis zum Mittag.

Autofahrer waren in Mansfeld-Südharz vorsichtig unterwegs

Eine Einschätzung, die auch die Polizei traf. Stephanie Elste, die Sprecherin des Polizeireviers Mansfeld-Südharz in Eisleben, lobte die Autofahrer. Sie seien angesichts der Wetterlage zumeist vorsichtig und mit angemessenem Tempo unterwegs gewesen. Allerdings war das Verkehrsaufkommen kurz nach Weihnachten auch deutlich geringer als an normalen Tagen. Im gesamten Landkreis gab es bis zum Mittag lediglich einen Verkehrsunfall, der der Glätte geschuldet gewesen sei.

Der Unfall ereignete sich bereits am Morgen, kurz vor 7 Uhr, auf der Pflasterstraße Grube im Allstedter Ortsteil Wolferstedt. „Eine 34-jährige Fahrzeugführerin verlor in einer dortigen Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug“, sagte Elste. Aufgrund der glatten Fahrbahn sei das Fahrzeug in der Folge ins Schleudern geraten und dann von der Straße abgekommen. Das Auto kollidierte dabei mit einem Verkehrsschild am Straßenrand.

Verletzt wurde bei diesem Unfall zum Glück niemand. Zur Höhe des angerichteten Sachschadens machte die Polizei bisher noch keine näheren Angaben.