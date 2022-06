Gerissen, nicht geschnitten: Baumschnitt in Gräfenstuhl sorgt für Besorgnis

Anwohnerin aus Gräfenstuhl sorgt sich um den Zustand der Bäume und Sträucher an der Kreisstraße nach Vatterode nach den Baumschnittarbeiten.

Gräfenstuhl/MZ - An der Kreisstraße, die Vatterode mit Gräfenstuhl verbindet, wurden jetzt die Straßenbäume und Büsche geschnitten. „Das war sicher auch nötig“, sagt Tanja Seidel, die in Gräfenstuhl lebt. Allerdings kritisiert die Anwohnerin die Art und Weise des Baumschnitts, den sie schlicht für stümperhaft hält. „Es sieht so aus, als ob die Äste nicht geschnitten, sondern gerissen worden sind“, beschreibt sie den Zustand der Gehölze. Sie ging extra ganz dicht ran, um den Schnitt zu begutachten. „Da findet man kaum einen geraden Schnitt. Alles sieht irgendwie ausgefleddert aus. Man kann es eigentlich gar nicht beschreiben.“