Gerade wieder berappelt: Wie der Gasthof Fortuna durch die Krise kommen will

Lüttchendorf - Corona-Pandemie: Gaststätte „Fortuna“ in Lüttchendorf in der Krise

Gerade erst haben Klaus und Inge Vandrey Jubiläum gefeiert: Seit 30 Jahren betreiben sie jetzt den Gasthof „Fortuna“ an der Bundesstraße 80 in Lüttchendorf. Auf und ab gegangen ist es immer, auch richtige Krisen haben sie schon erlebt. Aber die Corona-Pandemie, die nun zum zweiten Mal in diesem Jahr zur Schließung des Gasthofs führt, ist eine ganz besondere Herausforderung. „Wir nehmen Corona sehr ernst“, sagt der 80-jährige Vandrey. „Schon deshalb, weil wir ja selbst zur Risikogruppe gehören.“ Aber dass jetzt ausgerechnet die Gastronomie wieder schließen müsse, könne er nicht verstehen.



„Wir haben ein Hygienekonzept, halten die Abstände und die Maskenpflicht ein und stellen Desinfektionsmittel bereit“, sagt Vandrey. Nach allen bisherigen Erfahrungen sei ein Gaststättenbesuch sicher. „Meiner Meinung nach wäre die Schließung nicht notwendig.“

Gasthof in Lüttchendorf existiert seit mehr als 200 Jahren

Der Gasthof existiert laut Vandrey seit mehr als 200 Jahren. Anfang des 19. Jahrhunderts hatte Preußen die Chaussee zwischen Halle und Eisleben gebaut. Zu DDR-Zeiten wurde die Gaststätte von der Konsumgenossenschaft betrieben. Vandrey, der zunächst als Betriebsschlosser im Mansfeld-Kombinat und später beim Kraftverkehr gearbeitet hatte, leitete von 1975 bis 1980 die Konsumgaststätte. Nach der Wende sei er dann gefragt worden, ob er die Gaststätte nicht übernehmen wolle, so Vandrey.



1992 habe er das Haus von der Treuhand gekauft. Er baute aus und richtete acht Pensionszimmer ein. „Der Bedarf war da.“ Vor allem die ersten Jahre seien super gelaufen. Viele Fernfahrer und Vertreter seien hier abgestiegen. Einen erheblichen Einbruch brachte allerdings die neue Autobahn. „Wir haben uns aber wieder ganz gut erholt.“ Neben dem Restaurant gibt es einen Saal und ein Gesellschaftszimmer. „Wir haben viele Stammgäste aus der Region“, so Vandrey, Familienfeiern seien ein wichtiges Standbein.

Joel Stubert ist gegen den Lockdown für die Gastronomie.

Die Schließung der Gaststätten ab November ist eine harte Entscheidung. Vor allem angesichts der Tatsache, dass die Vielzahl der Infektionen laut RKI nicht identifiziert werden kann und nun die Menschen ja gerade erst in die Wohnungen und Privaträume treibt, wo sie unkontrolliert feiern und sich treffen können. Es soll kein falscher Eindruck entstehen: Maßnahmen sind auf jeden Fall notwendig, aber sie sollten differenzierter vorgenommen werden.



So wie man im November die Kitas und Schulen offenlässt, weil sich der Wissensstand gegenüber März verändert hat, hätte man die Mühen der Gastronomen berücksichtigen sollen, die teilweise alles gegeben haben, um ihren Gästen ein sicherer Gastgeber zu sein. Wieso verstärkt man nicht die Kontrollen in den gastronomischen Einrichtungen und sanktioniert all jene, die gegen die Maßnahmen verstoßen? Dies hätte den Bürger möglicherweise ermutigt, selbst Restaurants zu meiden, in denen die Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Ich denke, das hätte sich für viele gerechter angefühlt.

Schleppendes Geschäft durch Corona

Nach der Corona-Schließung im Frühjahr sei es sehr schleppend wieder angelaufen. „Die Leute haben sich erst einmal nicht getraut“, so der Gastwirt. Mittlerweile habe es sich wieder berappelt. Im November seien mehrere Familienfeiern und Versammlungen geplant gewesen. Er und seine Frau (76), die in der Küche arbeitet, frieren jetzt die Vorräte ein und hoffen auf den Dezember, traditionell einer der stärksten Monate in der Gastronomie. Außer-Haus-Essen, wie es andere Restaurants anbieten, würde sich hier nicht lohnen, sagt Vandrey, der mit seiner Frau allein die Stellung hält. Ihre Tochter Christine und die drei Mitarbeiter sind zu Hause.

Sehr wichtig wäre, so der Gastwirt, dass die angekündigte Unterstützung in Höhe von 75 Prozent des Vorjahresumsatzes tatsächlich kommt. „Sonst müssen wir gar nicht wieder aufschließen.“ Wobei davon dann Kurzarbeitergeld und Fixkosten abgezogen werden müssten. „Da muss man sehen, was am Ende wirklich übrig bleibt.“ Er hofft zudem auf seine Seuchenversicherung. „Es gibt dazu jetzt ein Grundsatzurteil in Bayern.“ Vandrey: „Wenn wir die Unterstützung kriegen, dann werden wir es schon schaffen. Es wird weiter gehen.“ (mz)