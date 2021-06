Gemeinde Ahlsdorf hat jetzt endlich einen öffentlichen Spielplatz

Ahlsdorf - Endlich war es soweit: In der Gemeinde Ahlsdorf ist am vergangenen Freitagvormittag der erste öffentliche Spielplatz der Kommune eröffnet worden. Die Mächen und Jungen ließen sich nicht lange bitten, das neue Gelände zu bevölkern und die neuen Spielgeräte ausgiebig auszuprobieren. Bürgermeister Karsten Patz und seine Mitstreiter freuten sich sehr über die Reaktionen der Kinder. Der Spielplatz befindet sich auf einer umzäunten, 350 Quadratmeter großen Gemeindefläche in der Grundstraße. Die Kommune ließ sich die Investition 20.000 Euro kosten. 500 Euro gingen als Spende ein. Zur Ausstattung des Platzes gehören ein Kombinationsturm mit Rutsche, Kletternetz und Brücke. Auf dem Gelände haben auch eine Doppelschaukel und ein Federspiel in Form eines Pferdes ihren Platz. Die Spielgeräte wurden bereits vor einer Weile aufgestellt. Bürgermeister Patz: „Wir haben mit der Übergabe noch gewartet, bis der frisch gesäte Rasen gut angewachsen war.“ (mz)