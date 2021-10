Geklauter Zigarettenautomat in Waldstück zwischen Stangerode und Abberode entdeckt

Stangerode/MZ/FS - Der in der Nacht zu Freitag in Alterode entwendete Zigarettenautomat ist am Sonntag in einem Waldstück zwischen Stangerode und Abberode entdeckt worden. Der Automat sei komplett leer und total demoliert gewesen, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.

Die drei Verdächtigen, die das Gerät gestohlen und ausgeräumt haben sollen, sitzen mittlerweile alle in U-Haft in der Justizvollzugsanstalt Halle. Ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Halle hat am Freitag Haftbefehle gegen sie erlassen.

Die Männer im Alter von 33, 35 und 42 Jahren waren bei einer Fahndung der Polizei kurz nach dem Vorfall entdeckt worden. In ihrem Auto sollen sich große Mengen Zigaretten sowie Geld und Tatwerkzeug befunden haben. Zeugen waren in der Nacht zu Freitag durch Geräusche munter geworden und hatten die Polizei über einen möglichen Einbruch informiert.