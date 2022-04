Freundeskreis der Stiftung Luthergedenkstätten im Mansfelder Land will Museen stärken

Eisleben/Mansfeld/MZ - Die Unterstützung der Lutherstiftung in Sachsen-Anhalt ist Anliegen des Freundeskreises der Stiftung Luthergedenkstätten, der vor wenigen Tagen in das Vereinsregister des Landes aufgenommen worden ist. Der Kreis langjähriger Freundinnen und Freunde der Stiftung hatte sich im Juli vergangenen Jahres zusammengefunden, so eine Mitteilung.