Feuerwehren im Einsatz bei Unfällen in Wippra und Eisleben

Wippra/Gerbstedt/MZ - Zu zwei Unfällen sind die Feuerwehren am Freitagabend in Mansfeld-Südharz ausgerückt. In Wippra war eine Frau gegen 17.50 Uhr am Abzweig nach Grillenberg mit ihrem Pkw von der Straße abgekommen und einen fünf Meter tiefen Abhang hinunter gerutscht, teilt Michael Ripke, Sprecher der Polizeiinspektion Halle, am Abend mit. Die Fahrerin war in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Verletzt wurde die Frau aber nicht, sagt Ripke. Da sie unter Schock stand, wurde sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das Auto, das nach dem Unfall zwischen Bäumen eingeklemmt war, musste abgeschleppt werden. Angaben zur Schadenshöhe und der Unfallursache konnte die Polizei am Abend noch nicht machen. Im Einsatz waren 50 Feuerwehrleute aus fünf Wehren.

Einen ähnlichen Unfall hatten die Einsatzkräfte auf der L 151 zwischen Polleben und Eisleben. Dort war ein Mann 500 Meter vor dem Ortseingang Eisleben ebenfalls mit seinem Pkw von der Straße abgekommen und in den Graben gerutscht, wo er sich mehrfach überschlug. Wie Polizeisprecher Michael Ripke sagt, erlitt der Fahrer leichte Schnittwunden an der Hand und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Auch hier stehen die Unfallursache und die Schadenssumme noch nicht fest.

Anmerkung: Der Artikel wurde am 22. Januar mit aktuellen Angaben der Polizei aktualisiert.