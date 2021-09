Fest der Vereine steigt in Rottleberode

Rottleberode/MZ - Mit drei Salutschüssen wird der Rottleberöder Schützenverein das diesjährige Fest der Vereine am Schlossteich eröffnen. Es findet an diesem Sonntag, 12. September, statt. „Zum Auftakt laden wir ab 9 Uhr zu einem Bürgerfrühstück ein, das bereitet unser DRK-Ortsverband vor“, sagt Ortsbürgermeisterin Helga Rummel (Bürgervertretung Rottleberode). „Tische und Bänke werden aufgestellt. Es braucht niemand etwas mitzubringen, alles ist da. Das Frühstück gibt es gegen eine Spende.“ Um 11 Uhr wird Pfarrer Jörg Thoms einen Gottesdienst mit den Rottleberödern feiern - unter freiem Himmel.

Für die Kinder gibt es an diesem Tag verschiedene Angebote wie eine Olympiade, Ponyreiten und eine Hüpfburg, außerdem soll ein Piratenschatz gehoben werden, verrät die Ortsbürgermeisterin. Die Versorgung zur Mittagszeit übernimmt der Förderverein der Feuerwehr, der diesmal den Grill anwerfen wird. Um 14 Uhr schließt sich eine kleine Wanderung an. „Der Geschichtsverein hat Lehrtafeln aufgestellt, unten am Alten Stolberg bis hin zur Kreuzgrube - sozusagen rund um den Teich.“ Kaffee und Kuchen wird Sonja Brocke anbieten. Gegen 17, 18 Uhr, sagt die Ortsbürgermeisterin, werde das Fest ausklingen.

2018, als Rottleberode sein 1.050-jähriges Bestehen mit einem Festjahr beging, gehörte ein Gottesdienst in der Lindenallee zu den Höhepunkten. Das bot sich an, war doch den Bäumen im Jahr zuvor eine aufwendige Pflegemaßnahme zuteil geworden. Schon in den 1950er Jahren haben die Rottleberöder und ihre Gäste dort so manches große Fest gefeiert. „Der Eintritt am Sonntag ist frei“, sagt Rummel. „Wir haben ja Geld von der Gemeinde zur Verfügung.“ Viele Rottleberöder freuten sich, endlich mal wieder zusammenzusitzen, die Älteren und genauso die Jüngeren mit den Kindern. „Hauptsache, das Wetter spielt mit. Falls nicht, weichen wir ins Feuerwehrgerätehaus aus.“