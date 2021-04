Fehlende Teststationen stellen in Teilen von MSH ein großes Problem dar

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt

Für sich genommen, dauert ein Coronatest vielleicht eine Minute. Doch für einige Bewohner des Landkreises steckt viel mehr Zeitaufwand dahinter. Dann nämlich, wenn sie weit weg von der nächsten Testmöglichkeit wohnen. Dies betrifft Einwohner der Goldenen Aue genau so wie jene aus dem Seegebiet. Denn Tests kann man nur in Sangerhausen, Eisleben, Stolberg, Hettstedt oder Hedersleben machen. Doch mit der neuen Corona-Verordnung, die seit Samstag in Kraft ist, braucht man sie mehr denn je. Denn beispielsweise jeder Friseurbesuch ist an den Nachweis eines tagesaktuellen negativen Coronatests geknüpft.

Friseurbesuch nach tagesaktuellem Corona-Test ist ein Problem

„Es fehlt in der Region eine Testmöglichkeit“, sagt Ingrid Eberhardt aus Kelbra. „Ich fahre eine halbe Stunde mit dem Bus nach Sangerhausen und wieder zurück“, so die 64-Jährige. „Das ist sehr kompliziert.“ Zumal das längere Fahren in Bussen quer durch den Landkreis in Coronazeiten auch nicht unbedingt jedermanns Sache ist. „Da muss etwas passieren“, sagt sie.

Am Montag passierte vor allem viel bei Regina Ziesche, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft - zu der auch Friseurbetriebe zählen. Und die Inhaber hatten Klärungsbedarf. „Zunächst freuen wir uns, dass die Friseure noch aufmachen können“, sagt Ziesche. „Aber das Testen ist ein Riesenproblem.“ Das Beste sei, wenn die Kunden bereits einen tagesaktuellen Schnelltest aus einer Apotheke oder von einem Arzt dabei hätten, so Ziesche. Denn für die Friseure steht noch die Frage, wie und ob sie die Möglichkeit für Tests selbst gewähren können. Lässt man die Kunden sich drinnen testen, besteht die Gefahr bei einem positiven Test gleich den ganzen Laden schließen zu müssen. Draußen braucht es mehr Personal. Eine Inhaberin habe sogar überlegt, ein Zelt vor dem Eingang aufzubauen, wo man einen Selbsttest machen kann. „Wir appellieren an die Kunden, die Friseure solidarisch zu unterstützen und bereits mit einem negativen Test vom Arzt oder Apotheker zum Friseur zu gehen“, so Ziesche.

Mehr Teststationen in Mansfeld-Südharz geplant

Verantwortlich für die Genehmigung von Teststationen ist der Landkreis. Dort hat man das Problem offenbar erkannt. „Aktuell gibt es im Landkreis Bestrebungen, weitere Teststationen zu etablieren“, sagt Sprecherin Michaela Heilek. So plane der Arbeiter-Samariterbund Hettstedt eine mobile Teststation auf den Weg zu bringen, die Bestätigung des Gesundheitsamtes liege vor. „Des Weiteren ist ein privates Unternehmen dabei, Teststationen in Eisleben und in Sangerhausen einzurichten, die Beauftragung durch das Gesundheitsamt ist erfolgt“, so Heilek. Zudem denke dieses Unternehmen wohl auch darüber nach, mobiles Testen anzubieten. Auch das DRK Sangerhausen habe die Beauftragung erhalten, in Sangerhausen eine weitere Teststation einzurichten.

Weitere Teststationen sind also auf den Weg gebracht - allerdings vorerst nicht auf dem flachen Land. Die Kreissprecherin weist hierzu darauf hin, dass es nicht nur in Apotheken die Möglichkeit zum Testen gibt. „Tests sind grundsätzlich auch bei jedem Haus- und Facharzt möglich“, sagt Heilek. „Hierzu müsste vorab geklärt werden, ob der eigene Hausarzt oder ein Facharzt einen Test durchführt.“ Der Hoffnung, dass es auch bald mehr Teststationen außerhalb der großen Städte im Kreis gibt, gibt sie dennoch Nahrung. „Es ist aber auch davon auszugehen, dass zeitnah mehr Teststationen ein flächendeckenderes Angebot machen.“ So wie es beispielsweise im Jerichower Land ist. Dort decken mobile Testzentren ländliche Gebiete ab. (mz/Joel Stubert)