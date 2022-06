Es geht endlich wieder los: Erste Punktspiele auf Kreisebene in Mansfeld-Südharz stehen an

Ab dem 5. März gibt es im Landkreis Mansfeld-Südharz wieder Punktspiele auf Kreisebene. Wie die Partien in der Region über die Bühne gehen sollen.

Sangerhausen/MZ - Das Licht am Ende des Tunnels brennt. Endlich. Und heller als je zuvor. Läuft alles nach Plan, und die Hoffnung darauf ist groß, rollt der Fußball Anfang März auch in Punktspielen im Landkreis Mansfeld-Südharz wieder. „Ja, wir legen wieder los. Ab dem 4. März gelten die 3G-Regeln, dann können wir wieder spielen. Einem Fortgang der Saison steht also nichts entgegen“, bestätigt KFV-Präsident Thomas Große eine Anfrage der Mitteldeutschen Zeitung.