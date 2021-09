Erste Packstation für Klostermansfeld

Eine neue DHL-Packstation ist seit 14. September 2021 in Klostermansfeld in Betrieb.

Klostermansfeld/MZ - Die Deutsche Post DHL hat ihren Service für den Paketversand und -empfang im Mansfelder Land nach eigenen Angaben weiter ausgebaut: Am Dienstag wurde die erste DHL-Packstation in Klostermansfeld, Am Vogts Garten 2a am Aldi-Markt, in Betrieb genommen.

Dort können die Kunden ab sofort kontaktfrei rund um die Uhr ihre Sendungen in 83 Fächern verschicken und empfangen

Um den kostenlosen Service nutzen zu können, ist eine Anmeldung unter www.dhl.de/packstation nötig.