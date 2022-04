Welche Erfahrungen es in Mansfeld-Südharz mit dem Kinderimpfstoff gegen Corona gibt

Am Samstag gibt es den ersten Aktionstag für die Immunisierung von Fünf- bis Elfjährigen. Aus welchen Gründen Eltern ihre Kinder impfen lassen.

Sangerhausen/Rossla/MZ - Am Samstag,15. Januar 2022, gibt es in der Mammuthalle in Sangerhausen eine Premiere. Erstmals organisiert der Landkreis einen Impftag für Fünf- bis Elfjährige. 100 Anmeldungen sind laut Kreissprecherin Michaela Heilek schon eingegangen.