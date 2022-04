Steigende Kosten Energie sparen: Wird in den Hallenbädern in Mansfeld-Südharz die Beckentemperatur gesenkt?

Die Schwimmbäder brauchen für den Betrieb viel Energie. In einigen Städten soll daher die Beckentemperatur gesenkt werden. Was die Bädergesellschaften in MSH davon halten.