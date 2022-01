Ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Corona in Mansfeld-Südharz gemeldet

Hettstedt/Eisleben/Sangerhausen/MZ/BL - Nachdem es ein paar Tage keine neuen Meldungen über weitere an oder mit dem Coronavirus Verstorbene gegeben hat, sind jetzt wieder zwei Tote in der Statistik des Robert-Koch-Institutes (RKI) für den Landkreis dazugekommen. Damit sind es jetzt 303 Menschen, die seit Ausbruch der Pandemie Anfang 2020 gestorben sind.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Bundesland Sachsen-Anhalt wird aus Halle gemeldet (692,4), die niedrigste gibt das RKI aktuell für den Landkreis Harz (317,6) an. In Mansfeld-Südharz beträgt dieser Wert, der ausdrückt, wie viele von 100.000 Bewohnern sich in den letzten sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, 383.