Diebe schlagen bei Einbruch in Supermarkt in Rottleberode Loch in die Wand

Rottleberode/Berga/MZ - Nach dem Einbruch in den Netto-Markt in Berga in der Nacht zu Sonntag hat es am Sonntagabend in Rottleberode einen ähnlichen Vorfall gegeben: Unbekannte drangen gegen 22.30 Uhr ebenfalls in einen Netto-Markt ein und entwendeten eine große Menge Tabakwaren. Um in das Gebäude hineinzukommen, schlugen die Täter ein Loch in die Wand des Gebäudes. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Gegen Mitternacht gab es dann noch Alarm am NP-Markt des Ortes, dort war aber nicht eingebrochen worden. Im Bergaer Nettomarkt hatten die Unbekannten Zigaretten im Wert von 10.000 Euro erbeutet und dazu einen Sachschaden von rund 5.000 Euro angerichtet. Die Täter hatten gegen 3.30 Uhr die Eingangstür des Supermarkts aufgebrochen. Die Polizei will nicht ausschließen, dass die gleichen Eindringlinge hinter den Taten stecken.