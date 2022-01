Thürungen/MZ - Etwa 50 Meter Weidezaun inklusive der dazugehörigen Glasfieberstäbe sind in der Dorfstraße in Thürungen entwendet worden. Der Weidezaun umspannte eine Koppel am Ortsrand, heißt es weiter von der Polizei. Der Schaden wird mit etwa 100 Euro angegeben.