Die E-Akte für Jagd, Waffen und Fischerei in Mansfeld-Südharz kommt - doch was bringt sie?

Sangerhausen/MZ - Noch in diesem Jahr soll es in der Kreisverwaltung eine elektronische Akte im Bereich Fischerei, Jagd und Waffen geben. Das kündigte Landrat André Schröder (CDU) gegenüber der MZ an. „Das Ziel ist es, den händischen Aktenbestand zu reduzieren. Dieser hat sich in den letzten Jahren vor allem aufgrund der stark angestiegenen Anträge auf Erteilung von sogenannten Kleinen Waffenscheinen immens erhöht“, präzisiert Kreissprecherin Michaela Heilek auf Nachfrage.

