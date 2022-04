„Der Sieg war heute völlig verdient“ - Amsdorf feiert Kantersieg gegen Piesteritz

Sieben Mal Grund zum Jubeln hatte Romonta Amsdorf in der Partie gegen Piesteritz. Hier feiern Ahmad Khalaf (links) und Alexander Gründler.

Amsdorf/MZ - Alexander Gründler hat in seinem langen Fußballer-Leben schon einiges erlebt. Am Sonnabend staunte der 33-Jährige aber nicht schlecht. In den ersten Minuten und danach immer mal wieder während der Verbandsliga-Partie zwischen Romonta Amsdorf und Grün-Weiß Piesteritz trieb der stürmische Wind Sand und Erdpartikelchen über den Sportplatz. Der Staub vernebelte das Spielfeld regelrecht. „Was ist denn hier los?“, fragten sich Gründler und die 55 zahlenden Zuschauer.