„Der sehr seltene Zwergschwimmer ist eine Besonderheit für Mansfeld-Südharz“

Über 300 Arten von Wasserkäfern leben in Sachsen-Anhalt. Ein besonders seltenes Exemplar ist dabei in Mansfeld-Südharz zu finden.

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen - Ob ein großer See, ein kleiner Teich, ein Fluss oder eine Pfütze - überall wo es nass ist, leben sie: Wasserkäfer. In Sachsen-Anhalt zählte das Landesamt für Umweltschutz 308 verschiedene Arten der Wasserbewohner. Und im Landkreis Mansfeld-Südharz sogar ein außergewöhnliches: „Der sehr seltene Zwergschwimmer Hydroglyphus Hamulatus ist eine Besonderheit für Mansfeld-Südharz“, sagt Daniel Rolke, Experte für Biodiversität vom Landesamt für Umweltschutz. Dieser sei eine nur in geringer Zahl vorkommende Schwimmkäferart, welche ihren Verbreitungsschwerpunkt in Nordeuropa besitze.

In den letzten Jahren habe sich dieser Käfer zunehmend nach Süden ausgebreitet, sagt Rolke. Der südlichste bekannte Fundort dieser Spezies im Land Sachsen-Anhalt befinde sich in der Nähe von Berga. Die Art sei mit knapp zwei Millimetern Länge eine der kleinsten heimischen wasserbewohnenden Käfer. Im Mansfeld-Südharz gebe es generell einen guten Querschnitt an Wasserkäfern, so der Experte. Besonders das Gebiet rund um den ehemaligen Salzigen See biete gute Lebensbedingungen für die kleinen Tiere. Überall wo Salz im Wasser sei, leben die Tiere nämlich gerne. Aber auch der Süße See und die Talsperre Wippra bieten den kleinen Wassertieren einen guten Lebensraum, sagt Daniel Rolke.

Die Datengrundlage der Zählung der Wasserkäfer gehe zurück bis ins 19. Jahrhundert und wurde zum Teil aus alten Dokumenten erschlossen. Aber sie erfolge auch durch ehrenamtlichen Insektenkundler und dem Hochwasserschutz. Die Zählungen werden durchgeführt, um die Entwicklung des Fortbestands zu beobachten. Rolke: „Manche Arten wurden schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesichtet“. Das begründe sich vor allem im zunehmenden Insektensterben und der Trockenheit der letzten Jahre, so der Biologe. (mz)