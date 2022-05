Das Duell zwischen Romonta Stedten und dem MSV Eisleben endet mit Remis

Nach dem vierten ungeschlagenen Spiel in Serie bleibt Romonta Stedten auf Tabellenplatz fünf. Der MSV Eisleben sammelte einen Zähler für den Klassenerhalt und ist Neunter.

Stedten/MZ - Bis in die dritte Minute der Nachspielzeit schien es am Sonnabendnachmittag so, als sollte der MSV Eisleben das Kreisderby der Fußball-Landesliga Staffel Süd bei Romonta Stedten knapp für sich entscheiden.