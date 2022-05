Darum liegen immer noch viele Zückerrüben auf den Feldern in Mansfeld-Südharz

Noch bis Mitte Februar läuft in diesem Jahr die Kampagne. Den Zuckergehalt schätzt man in der Fabrik in Könnern als durchschnittlich ein.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Es ist Mitte Januar und noch immer liegen riesengroße Berge Zuckerrüben an den Feldrändern. In anderen Jahren sind die Rüben im Dezember längst zur Verarbeitung in die Zuckerfabrik transportiert worden. Wurden die Rüben etwa vergessen oder stimmt mit ihnen was nicht? Mitnichten. Es gibt einfach in dieser Saison sehr, sehr viele Zuckerrüben, denn es hat sehr viel geregnet, so dass die Rübenkampagne voraussichtlich noch bis Mitte Februar andauern wird.