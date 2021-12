Corona in Mansfeld-Südharz: Ab Montag Impftermine im Internet - Landkreis schaltet auch eine Hotline

Hettstedt/MZ - Ab Montag müssen Termine für die Impfstellen des Landkreises in Sangerhausen, Eisleben und Hettstedt gebucht werden. Das hat Landrat André Schröder (CDU) am Freitag angekündigt. Das Buchungssystem soll ab Montag über die Internetseite des Kreises zu erreichen und das Buchungs-Telefon Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr besetzt sein. Termine werden nur an Einwohner von MSH vergeben.

Geimpft werde zurzeit vorrangig mit den Stoffen von Moderna und Johnson & Johnson, den Impfstoff von Biontech bekämen unter 30-Jährige. Es seien Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen möglich. Wer mit Biontech oder AstraZeneca geimpft wurde, könne erst sechs Monate nach der Zweitimpfung den Booster bekommen, bei Johnson & Johnson schon nach einem Monat.

Impftermine buchen unter: www.mansfeldsuedharz.de oder 03464 – 535 1969