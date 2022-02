Corona-Impfungen in Mansfeld-Südharz diese Woche auch abends und am Wochenende möglich

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Der Landkreis Mansfeld-Südharz bietet Corona-Impfungen auch am Freitagabend und am Samstag an. Freitag ist die Sangerhäuser Mammuthalle hierfür von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Samstag können sich Bürgerinnen und Bürger von 9 bis 15 Uhr in der Mammuthalle impfen lassen.

Das soll auch künftig immer am ersten Samstag im Monat möglich sein, teilte der Landkreis mit. Zudem sind die Impfzentren in Eisleben, Hettstedt und Sangerhausen dienstags bis 18 Uhr geöffnet.

Die 7-Tage-Inzidenz in Mansfeld-Südharz Inzidenz liegt aktuell bei 436,8 Fällen pro 100.000 Einwohner. 93 neue Fälle wurden laut RKI gemeldet.

Die Impftermine in dieser Woche:

Montag, 31.01.2022

09.00 Uhr bis 15.00 Uhr - Mammuthalle, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße, Sangerhausen

09.00 Uhr bis 15.00 Uhr - Malzscheune, Bahnhofstraße, Eisleben

09.00 Uhr bis 15.00 Uhr - Ratskeller, Markt, Hettstedt

Dienstag, 01.02.2022

11.00 Uhr bis 18.00 Uhr - Mammuthalle, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße, Sangerhausen

11.00 Uhr bis 18.00 Uhr - Malzscheune, Bahnhofstraße, Eisleben

11.00 Uhr bis 18.00 Uhr - Ratskeller, Markt, Hettstedt

Mittwoch, 02.02.2022

09.00 Uhr bis 15.00 Uhr - Mammuthalle, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße, Sangerhausen

09.00 Uhr bis 15.00 Uhr - Malzscheune, Bahnhofstraße, Eisleben

09.00 Uhr bis 15.00 Uhr - Ratskeller, Markt, Hettstedt

14.30 Uhr bis 17.00 Uhr - Sekundarschule „Thomas Müntzer“, Zweifeldhalle, Sophienstraße, Allstedt (Impfbus, ohne Termin)

Donnerstag, 03.02.2022

09.00 Uhr bis 15.00 Uhr - Mammuthalle, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße, Sangerhausen

09.00 Uhr bis 15.00 Uhr - Malzscheune, Bahnhofstraße, Eisleben

09.00 Uhr bis 15.00 Uhr - Ratskeller, Markt, Hettstedt

Freitag, 04.02.2022

09.00 Uhr bis 20.00 Uhr - Mammuthalle, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße, Sangerhausen

14.45 Uhr bis 17.00 Uhr - Festscheune, Pfarrstraße, Röblingen am See (Impfbus, ohne Termin)

Samstag, 05.02.2022

09.00 Uhr bis 15.00 Uhr - Mammuthalle, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße, Sangerhausen