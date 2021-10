Claudia Renner zur Vorsitzenden des Städte- und Gemeindebunds in Mansfeld-Südharz gewählt

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Claudia Renner ist auf Vorschlag von Eislebens Bürgermeister Carsten Staub (parteilos) zur Vorsitzenden des Städte- und Gemeindebunds in Mansfeld-Südharz gewählt worden. Die 41-jährige Diplom-Wirtschaftsjuristin ist seit drei Jahren ehrenamtliche Bürgermeisterin der Gemeinde Edersleben. Hauptamtlich leitet sie in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra den Fachdienst Zentrale Dienste und Finanzen und ist zugleich stellvertretende Bürgermeisterin.

Claudia Renner tritt die Nachfolge von Anja Wöbken an

Renner tritt die Nachfolge von Anja Wöbken an, die als stellvertretende Bürgermeisterin in der Gemeinde Südharz lange an der Spitze des kommunalen Verbands stand. Wöbken hatte ab September ihre Abordnung als Beamtin beantragt, Bürgermeister Ralf Rettig (parteilos) hatte zugestimmt.

Renner, gebürtige Sangerhäuserin, gehört dem Gemeinderat Edersleben seit 2014 an. Sie hat beim Landkreis Mansfeld-Südharz eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten absolviert und nebenberuflich Wirtschaftsrecht studiert. 2014 wechselte sie vom Rechnungsprüfungsamt des Kreises als Fachdienstleiterin in die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra.

Interessenvertretung der Kommunen

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund vertritt die Interessen der Städte und Gemeinden - auch auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene. In Sachsen-Anhalt gehören dem kommunalen Spitzenverband zurzeit 210 Städte und Gemeinden sowie 18 Verbandsgemeinden an, darüber hinaus 21 Zweckverbände für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung als außerordentliche Mitglieder. Präsident des Landesverbands ist Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD). Dem Präsidium des Landesverbands gehört Südharz’ Bürgermeister Ralf Rettig als stellvertretendes Mitglied und einziger Vertreter aus dem Landkreis an. Geschäftsführer des Kreisverbands Mansfeld-Südharz ist Sangerhausens Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD).