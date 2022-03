Inzidenz unter 2.000 Bisher verhaltene Nachfrage nach dem Corona-Impfstoff Novavax in Mansfeld-Südharz

Die Nachfrage nach Novavax hält sich bisher noch in Grenzen. In den Impfstoff hatten einige große Hoffnungen gesetzt, um der Impfquote in Mansfeld-Südharz noch einmal einen Schub zu verleihen.