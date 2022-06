Belegung der Dorfgemeinschaftshäuser im Mansfelder Kulturausschuss Thema

Mansfeld/MZ - Den Dorfgemeinschaftshäusern der Stadt Mansfeld will sich der Kultur- und Sozialausschuss des Stadtrates laut Tagesordnung in seiner nächsten Beratung am Montag, 7. März, widmen. Bürgermeister Andreas Koch (Freie Bürger Mitteldeutschland) zufolge geht es um keine konkrete Beschlussfassung, wie er auf Anfrage der MZ erklärt. „Es liegt keine Vorlage zur Abstimmung vor“, sagt er.

