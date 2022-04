Beamte fassen mutmaßlichen Handy-Räuber aus Eisleben

Eisleben/Sangerhausen - Ermittlungserfolg für die hiesige Polizei. Beamte des Polizeireviers haben einen Raub aufgeklärt, der Ende März für Aufsehen in der Region gesorgt hatte. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger wurde in Eisleben festgenommen. Das Amtsgericht in Eisleben hat gegen den Mann auf Antrag der halleschen Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen. Er sitzt nun in der Jugendanstalt Raßnitz in U-Haft.