Bäume pflanzen statt Spanischunterricht

Breitungen/MZ - Den Schnee, der am Freitagmorgen den Südharz in winterliches Weiß gehüllt hat, den hätten sich die 40 Schülerinnen und Schüler vom Geschwister-Scholl-Gymnasium in Kelbra (Mansfeld-Südharz) wohl eher in den Winterferien gewünscht. Eingemummelt in dicke Jacken, Schals und Mützen steigen sie am Breitunger Sportplatz mit ihren Lehrerinnen Anke Jäger und Sophie Weißhaupt aus dem Bus. Die Siebtklässler hätten jetzt eigentlich Französisch oder Spanisch, erzählen sie.