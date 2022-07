Barockmusik aus Schloss Stolberg für große Bahnhöfe

Aufnahmen mit dem international besetzten Ensemble „Veritá“ gibt es zur Adventszeit in Videokabinen zu hören und zu sehen.

Stolberg/MZ - Wer kürzlich das Konzert auf Schloss Stolberg verpasst hat, muss sich gedulden - bis in die Adventszeit. Dann sind die jungen Musiker des Ensembles „Veritá“ erneut zu sehen und zu hören: in Videokabinen auf großen deutschen Bahnhöfen. „Jeder Reisende kann reingehen und hat dann den besten Platz, im Herzen von unserem Ensemble“, sagt Taya König-Tarasevich, die das Ensemble mit gegründet hat. Möglich wird es mit 360°-Aufnahmen, die jetzt in Stolberg entstanden sind.