Bahnhof Röblingen als Hilfszentrale für die Geflüchteten aus der Ukraine

Röblingen/MZ - Die Bahnhofsinitiative in Röblingen am See beteiligt sich mit umfassenden Aktionen an der Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine. „Wir alle sind von den Bildern aus der Ukraine sehr erschüttert“, teilte die Initiative mit. Um schnell und unkompliziert zu helfen, habe man vor Ort eine zentrale Stelle mit diversen Angeboten eingerichtet.

Hilfe und Freiwillige sind willkommen

Dabei seien bereits Flüchtlinge vor Ort untergebracht. „Mit Tränen in den Augen haben wir am vergangenen Sonntag die Ankunft der ersten Geflüchteten erlebt“, so die Initiative. 17 von 18 Zimmern seien derzeit belegt, weitere Zimmer seien in Vorbereitung.

Sachspenden für die Geflüchteten vor Ort, aber auch für solche in Polen können täglich von 8 bis 22 Uhr im Bahnhof abgegeben werden. Kleidung werde ausdrücklich nicht mehr benötigt, dafür dringend: Regale, Arbeitsplatten, Waschmaschinen, Kochplatten, Umzugskartons, Deo, Renovierungsmaterial, Baumaterial für Bad und Küche. Auch Möbel, Haushalts- und Elektrogeräte sowie Hygieneartikel würden benötigt. Für das Streichen von Wänden, für Reparaturarbeiten sowie für Transporte und das Sortieren sei zudem Tatkraft vor Ort entscheidend. Hilfswillige und Spender sollen nicht vorher anrufen, sondern einfach vorbeikommen.

„Die Unterstützung im Ort ist überwältigend“

Der Bahnhof in Röblingen ist außerdem Ausgabestelle für benötigte Waren an Geflüchtete im Seegebiet sowie Koordinierungsstelle für Fahrten nach Polen, wohin Hilfsgüter gebracht würden und wo Menschen von Fahrern abgeholt werden. „Für Spritgeld nehmen wir gerne Spenden, um noch öfter fahren zu können“, teilte die Initiative mit.

Auch private Unterkünfte für Geflüchtete könnten im Bahnhof Röblingen gemeldet werden und würden von dort aus nach einer Prüfung koordiniert. Im Begegnungscafé gibt es zudem kostenlose warme Mahlzeiten und Übersetzungshilfe sowie Hilfe bei anderen Angelegenheiten. Der Bahnhof sei des Weiteren Kontaktstelle zwischen Hilfsorganisationen aus Deutschland und Polen und den privaten Helfern im Ort. Weitere Angebote seien in Planung.

Die Hilfe sei sehr gut angelaufen. „Die Unterstützung im Ort ist überwältigend“, so die Initiative. Bürgermeister, Kirchengemeinde, viele Einzelhändler, Handwerksfirmen, Arztpraxen und über 400 Privatpersonen seien bei der Ukrainehilfe im Bahnhof Röblingen schon dabei.