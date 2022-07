Angebot für Rückkehrer in den Landkreis Mansfeld-Südharz

Über 40 Firmen und Institutionen erwarten am Ostersamstag in der Mammuthalle Sangerhausen einen großen Zuspruch. Der Landkreis will auch die Pendler ansprechen.

Sangerhausen/MZ - Die Resonanz der Unternehmen im Landkreis auf den Rückkehrertag am Ostersamstag ist nach Angaben aus der Kreisverwaltung groß: Mehr als 40 Firmen und Institutionen haben einen Standplatz in der Mammuthalle in Sangerhausen gebucht. „Dass unser Rückkehrertag so gut nachgefragt wird, zeigt, dass die Wirtschaft in unserem Landkreis stark daran interessiert ist, abgewanderte Mansfeld-Südharzer wieder in die Heimat zu holen“, sagte Landrat André Schröder (CDU). „Genau aus diesem Grund veranstalten wir den Rückkehrertag. Wichtig ist nun, dass möglichst viele qualifizierte und motivierte Fachkräfte am Ostersamstag zu uns kommen, um sich zu informieren.“