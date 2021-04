Anbau und Verkauf von Cannabis: Gerbstedter vor Landgericht Halle angeklagt

Am Landgericht Halle beginnt am Freitag, 16. Oktober, ein Prozess um unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln. Wie das Landgericht mitteilte, ist ein 39-jähriger Mann angeklagt. Die Staatsanwaltschaft Halle wirft ihm vor, gemeinsam mit Mittätern auf einem Grundstück in Gerbstedt in drei sogenannten Grow-Zelten insgesamt 593 Cannabispflanzen herangezogen haben.



Die daraus gewonnenen Betäubungsmittel sollen die Täter gewinnbringend verkauft haben. Die Pflanzen seien bei einer Durchsuchung im Zusammenhang mit einer anderen Sache im Juli vergangenen Jahres entdeckt und sichergestellt worden.

Anbau von Cannabispflanzen: Keine Stellungnahme vom Angeklagten

Wie es in der Mitteilung des Gerichts weiter heißt, habe sich der Angeklagte bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Im Falle einer Verurteilung drohe ihm eine Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr. Die Strafkammer hat für die Beweisaufnahme zehn Verhandlungstage bis in den November hinein festgelegt. Weibliche Blüten und andere Teile der Cannabispflanze (Hanf) enthalten den berauschenden Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC). Konsumiert werden die Pflanzenteile (Marihuana) oder das daraus gepresste Harz (Haschisch) vorrangig durch Rauchen. (mz/jm )