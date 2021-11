Anbau am Feuerwehr-Gerätehaus in Gerbstedt ist fertig

Die Feuerwehr in Gerbstedt inklusive Gerätehaus vor dem Anbau.

Gerbstedt/MZ - Die Feuerwehr in Gerbstedt darf sich endlich über mehr Platz freuen: Der Erweiterungsbau des Gerätehauses in der Kaplanstraße unweit des Marktes ist fertig. Wie die Stadtverwaltung der Einheitsgemeinde mitteilte, werde der Neubau am Freitagnachmittag feierlich eingeweiht.

Mit der Einweihung endet für die Gerbstedter Feuerwehr und ihre Einsatzkräften eine mehr als zweijährige Wartezeit: Im Februar 2019 war der Förderbescheid für das Bauvorhaben vom Finanzministerium aus Magdeburg in Gerbstedt übergeben worden - vom damaligen Finanzminister André Schröder (CDU), der mittlerweile Landrat von Mansfeld-Südharz ist. Damals war noch von einer Fertigstellung des modernen Anbaus im Jahr 2020 die Rede.

Dass es nun erst der Herbst 2021 geworden ist, hat laut Gerbstedter Stadtverwaltung mehrere Gründe. Einer davon sei der Untergrund: So habe die Baugrunduntersuchung viel Vorbereitung gekostet, zudem habe die Feuchtigkeit Schwierigkeiten gemacht.

„Wir hatten Probleme, dass der Estrich nicht trocken geworden ist“, sagte Jutta Halle, Fachbereichsleiterin der Ordnungsverwaltung. Auch die weiter andauernde Coronavirus-Pandemie sowie die starke Witterung im vergangenen Winter hätten für Verzögerungen gesorgt, erklärte Halle.

Die nun abgeschlossene Baumaßnahme in Gerbstedt ist eine von insgesamt acht Vorhaben, die es an Feuerwehrgebäuden beziehungsweise Feuerwehr-Gerätehäusern in den Jahren 2020 und 2021 im Landkreis Mansfeld-Südharz gegeben hat, teilte die Kreisverwaltung auf Nachfrage der MZ mit.